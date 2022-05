Youcef ADDA

Il vous est certainement déjà arrivé de vous perdre dans une ville, de chercher votre chemin, une cafétéria, une pharmacie, et de penser à votre smartphone qui grâce au système d'information géographique embarqué comme celui de Google, vous avez enfin réussi à vous repérer.

Derrière cette technologie indispensable se cache des géodésiens, des cartographes, des géomaticiens et des informaticiens.

Je me présente, je suis ingénieur d'état en science géodésique, et dans l'optique de vous aider à retrouver votre chemin :) je me suis orienté vers la géomatique et l'informatique où j’ai pu mettre en pratique toutes mes compétences pluridisciplinaires et acquérir toutes les connaissances nécessaires à ce domaine.



Mes compétences :

Technical Support

3D

ArcGIS

Autocad

C Programming Language

Data Processing

Global Positioning System

HTML

JScript

Java

Lizmap

MapInfo

Matlab

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Oracle

Pascal

PostgreSQL

Python Programming

SAS System > SAS Statistical Package

SHELL

SQL

Visual Basic for Applications