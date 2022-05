Jeune diplômé en Master 2 Biométrie international et Ingénieur en Génie Electrique et Electronique. Connaissance étendue en traitement d'images, signal, vision par ordinateur, 3D...Recherche un poste comme Ingénieur chercheur, consultant ou chef de projet.



Mes compétences :

Développeur

Concepteur / Créateur

Objective C

JAVA

Imagerie

RFID

Automatique et Traitement de l'Information Em

C++

Électronique