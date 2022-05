Youcef BENSALAH

Bonjour, je me présente je me prénomme Youcef j'ai 39 ans et une solide expérience dans le secteur de l'industrie et du bâtiment en tant qu'encadrant de par mes fonctions de conducteur de travaux puis de chargé d'affaires.

Mobile à l'étranger ou j'ai pu mener des missions à bien je sais également m'adapter aux nouvelles situations et à de nouvelles équipes de par mon expérience de consultant.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mes aptitudes et mon CV.

Bien cordialement.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Excel

Microsoft Word