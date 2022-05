A.I.T Consulting est le fruit de l’association d’experts Algériens, basés en Algérie et à l’étranger, qui au vu des besoins grandissants dans le domaine de la virtualisation d’infrastructure et d’applications ont décidé d’apporter leurs savoir-faire et conseils pour accompagner les entreprises algériennes dans la mise en place d’infrastructures informatiques à fortes valeurs ajoutées.



Mes compétences :

Citrix XenApp