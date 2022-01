Youcef BOUGHERRA (BOUGHERRA)

Je suis passionné par les nouvelles technologies. Mon parcours m'a permis de travailler dans des secteurs variés et de développer un background significatif en management et gestion de projet.



Sur la base de mon expérience acquise durant ce dernier, je souhaite mettre mes compétences au service de nouveau challenges et donner une impulsion nouvelle a ma carrière, dans un environnement intellectuellement stimulant et humainement valorisant,



Empreint d'un fort relationnel, je suis proactif, adaptable et organisé.



Mes compétences :

la supervision

Siemens Hardware

SDM/LINK

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ethernet

EPSILON

Delphi

Autocad

AIC

GPS

SDIN

Financial Management

Project Management

Managerial Skills > Staff Management

Audit

mon expérience

File Management