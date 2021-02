Youh GGOGORRRO

Je dessine des espaces intérieurs et extérieurs innovants, et qui répondent à des besoins spécifiques:



Espaces urbains, espaces commerciaux avec mises en scènes, espaces pour enfants (aires de jeux, cabanes, chambre...), revégétalisation des cours d'école, scénographies pour spectacles, évènements, expositions...), salles d'attente où l'on ne s'ennuit plus!



Pour leur réalisation, je fais appel à des artisans locaux et des produits naturels et locaux si possible.



J'oeuvre pour la transition écologique où l'humain redécouvre la nature et le contact avec les animaux.



Mes compétences :

Dessin technique

Décoration

Arts plastiques

Adobe Photoshop CS6