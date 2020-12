Younes DEKKAR

Bonjour,

Je suis actuellement en dernière année d'études de Master 2 M.I.A.G.E (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis en alternance chez le groupe EDF jusqu'à fin septembre prochain, date de l'obtention de mon diplôme et de fin de mes études. Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités avec une envie de relever de nouveaux défis. Mes 3 années d'expérience d'alternance dans le monde professionnel m'ont permis de nourrir mes connaissances théoriques, de monter en compétences et de connaître les attentes des clients finaux...

Je reste disponible pour échanger



Mes compétences :

PostgreSQL

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Word

OCaml

Base de données

Bootstrap

MySQL

Merise

HTML

Linux

C

CSS

UML

Android

Visual Basic for Applications

Sales Force

PHP

SQL

JavaScript

Java

Microsoft Excel

Python