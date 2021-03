Younes GYM (YOUNES GYM)

Mes competences professionnelles sont :



Élaboration des rapprochements bancaires.

Analyse et lettrage compte client

Contrôle des bordereaux et recette des caisses

Enregistrement des factures achat fournisseurs

Analyse et rapprochement des comptes de liaison siège succursale

Analyse du compte de TVA

Contrôle des factures et les délais de paiement des fournisseurs

S'assurer que les procédures et les délais de paiement contractuels sont respectés

S'assurer de la conformité des documents et des décisions de paiement

Réception : Superviser lopération de déchargement de conteneurs (quantité, qualité), affectation des ressources,

Expédition : Ordonnancer la préparation de commandes, Planification des tournées camions, Maximiser le taux de remplissage camions, superviser lopération de chargement des camions (30 camions/jour), Éditer les documents dexpédition (déclaration de transport, liste de colisage, Bon de livraison) sur le WMS_INFOLOG, stabiliser les indicateurs KPI dexpédition, Reporting.

Maîtrise logiciel Agresso finance

Maitrise du sage comptabilité1000

Bureautique (Word, Excel, Access, PowerPoint)