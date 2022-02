Je mappelle Younès Manjal, jhabite à Grenoble et je suis actuellement en DUT MMI (Métiers du Multimédia et de linternet). Jai toujours été passionné par linformatique et le monde du web. Je me suis plus particulièrement intéressé à la création de sites internet pendant mon DUT. Je souhaite dailleurs devenir développeur Front-End.



Mes compétences :

JavaScript / TypeScript

Vue.js / Nuxt

Tailwind

Bootstrap

Solidity