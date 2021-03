Younès TAIRI

Lauréat de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA), option : Actuariat-Finance. après une experience chez Axa Assurance en tant que chargé des études actuarielles non-vie puis chez Deloitte Maroc en tant que Consultant confirmé en Actuariat, j'occupe actuellement le poste d'actuaire consultant senior chez FINACTU International.



Dynamique et sociable, doté d'une bonne connaissance des outils informatiques et statistiques, et d'une réelle motivation pour les métiers de la finance, du conseil et de la gestion, je pense avoir acquis et développé à travers mes études et mes différentes expériences, un sens de l’autonomie, et de l’initiative, une rigueur et une capacité à travailler en équipe indispensable à la réussite de tout collaborateur efficace.



Mes compétences :

Actuariat

Conseil

Risk management

Consultant

Ingénieur

Finance

Gestion de projet

Management