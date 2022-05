Youness ENNAFIFI

Monsieur,



Suite à votre demande , je vous envoie ma candidature afin

d’intégrer l’une de vous équipes, et mettre à profit mon

dynamisme, et ma créativité .



Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien

porter à l’examen de mon dossier et je reste à votre entière

disposition pour toute information



Complémentaire ou rendez-vous qu’il vous conviendra de

me proposer.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur,

l’expression de mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Traçage graphique , par calcul

Programmation et mise en oeuvre des outils

Lire et décoder des plans industriels

Fabrication et assemblage d'élèments de charpente

Traçage et du dessin industriel

Traçage avec logitrace

Traçage avec AUTOCAD

Calcul la résistance du matériau

Autocad

accès

Solidworks

Microsoft PowerPoint

Internet