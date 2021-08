Youness MASBAHI

Je possède 5 années d'expérience du métier. J’ai assuré des tâches diverses de mise en rayon, inventaire, préparation de soldes et animations commerciales.



Mes compétences :

Gestion d'équipe pour organisation d'inventaires

Renseignement des clients

Mise en place d'animations commerciales à thème

Contrôle des dates de péremption et rotation des p

Mise en rayon et rangement (linéaire, tête de gond

Gestion des stocks (vérification, rangement)

Acheminement des produits en magasin

Réception et vérification des marchandises