Chaudronnier, constructeur métallique, formateur dans un centre publique de formation professionnelle.

J'ai un témoignage de satisfaction de Plan International pour avoir assurer former des jeunes pendant six (6) mois.

Recherche d'appui financier et matériel pour former des jeunes déscolarisés et non scolarisés pour réduire la délinquance des jeunes qui trainent dans la rue.



Mes compétences :

Apte en électricité batiment

Maintenance informatique

BEP