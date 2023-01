Youssef BEN MABROUK

Doté de deux ans dexpérience dans les études techniques d'infrastructures linéaires autoroutières et routières au sein d'un bureau d'études français basé à Tunisie société Setec Mis filiale groupe Setec.

Possédant une solide formation des logiciels CAO/DAO et des normes de conceptions routières et autoroutières.



Projets et Tâches :



RD400 La Réunion : Aménagements urbains (Phase EXE)

Modélisation 3D de lensemble de voiries en utilisant Mensura.

Élaborer les plans de signalisation verticale et horizontale

Établir les plans daménagement , Nivellement , Démolition, réseaux humides et réseaux secs.

Sedre Maloya La Réunion : Aménagements urbains. (Phase PRO)

Modélisation 3D de lensemble de voiries en utilisant Mensura.

Établir les plans daménagement , Nivellement.

Projet Qiddiya - Vision 2030 - ARABIE SAOUDITE :

Conception de l'axe en plan et profil en long de plusieurs des routes et boulevards principaux en utilisant CIVIL 3D, tout en tenant compte du plan directeur de l'architecture, de la contribution de l'équipe chargée de la mobilité, de l'amélioration des emprises, de la position des oueds et des ponceaux et des infrastructures existantes. Conception des carrefours et garantie du confort de virage du conducteur en utilisant le suivi des véhicules.

Établir les vues en plans nécessaires de chaque route.

BRT de DAKAR : Détours et reports : APD -PRO (Client : CETUD) : Aménagements urbains des zones dinfluence de la section courante de la BRT DAKAR (18Km) :

Proposer les types daménagements en coordination avec les paysagistes urbanistes et la conception géométrique de 7 sections.

Modélisation 3D de lensemble de voiries en utilisant Mensura.

Élaborer les plans de signalisation verticale et horizontale en utilisant Covadis.

Établir les plans daménagement et de nivellement.

RCEA ( Autoroute A79 ) - Section Sazeret - Digoin : (Phase EXE)

Élaborer les plans de signalisation verticale et horizontale en utilisant Covadis.

Établir les plans des vues en plans synthèse.