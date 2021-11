Youssef DOUIMA

Ssiap2 mon ttravail Réalisation de contrôles hebdomadaires 1) Vérification du SPRINKLER 2) Teste du SPRINKLER 3) Tester la ligne d’urgence 4) Vérifier le bon fonctionnement des IDS (ouvertures sur tout le site) 5) Tester les boîtiers antis agressions 6) Vérification de tous les RIA 7) Vérification de tous les extincteurs D’ordre générale à savoir impérativement: 1) Savoir gérer un SSI-CMSI 2) Savoir gérer une évacuation générale en cas d’urgence. 3) Diriger les agents en cas d’alarme incendie 4) Gérer les désenfumages 5) Savoir gérer les cantons du magasins. Réalisation de comtes-rendus Capacité à effectuer des comptes rendus d’anomalies constatés. Contrôle d’aptitude d’agents sur le site d’affectation : 1 fois par mois et par agent mettre en place un test d’aptitude simple pour contrôle. 1 fois par trimestre convocation et contrôle de l’ensemble de l’équipe du site sur une journée avec test de rapidité et connaissances générales afin que l’équipe soit opérationnel pour chaque contrôle de la commission de sécurité.



