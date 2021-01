Youssef ELGHOUFIRI

Ingénieur multidisciplinaire(maintenance –production-projet-QSE) de 11 ans d’expérience dans l’industrie avec un background technique et managérial conséquent, voulant mettre ses compétences au service d’une entreprise désireuse de s’entourer d’un manager motivé, intègre, responsable et doté d’un esprit d’analyse et de synthèse développé et qui s’adapte à tout secteur d’activité.





 Gestion de la maintenance

 Gestion de la production

 Management de qualité (SMQ) Iso9001V2008

 Gestion de projet

 Outil d’amélioration continue Lean six sigmas LSS

 Procédé du béton

 Exploitation minière

 Procédé du ciment

 Automatisme, instrumentation et électrotechnique (basse, moyen et haute tension)

 Hydraulique et pneumatique industriel

 Maintenance du matériel roulant

 Fabrication mécanique (chaudronnerie et usinage)

 Stations de pompage

 Mécanique (Fluide et énergétique)

 Contrôle de gestion, gestion du stock, gestion financière et achats techniques.

 Management d’équipe et de budget.



Mes compétences :

production Management

chef département maintenance

Visual Basic

UNIX

Turbo Pascal

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

C Programming Language

Autocad

Audit