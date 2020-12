Youssef KHIRA (KHIRA)

Après avoir pleinement réussi dans le secteur de la téléphonie mobile en tant que responsable point de vente pendant 10 ans, je me suis tourné vers le secteur de l'assurance. Courtier pendant 5 ans, j'ai géré l'agence APRIL au Mans, j'ai proposé des contrats IARD, contrats santé et assurance de prêt.



Aujourd'hui je me lance un nouveau challenge dans le secteur de la banque assurance, suite logique a mon parcours.



Je suis a la recherche d'une Banque sur la Sarthe pour effectuer un stage de janvier à Juin. Si vous avez une proposition de stage pour quelqu'un de très motivé, je suis a votre disposition.





Mes compétences : l'écoute, la négociation, l'organisation et travail déquipe.

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel