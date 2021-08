Youssef SIKEL

Cadre responsable Contentieux au sein du service Recouvrement et Contentieux de la Sté REDAL SA du Groupe Veolia environnement Maroc.

Je suis Titulaire d'une certificat d'études universitaires en Droit obtenu à l'université Mohamed V à Rabat 1992, d'une Licence en Droit Public obtenu à l'université Mohamed V à Rabat 1994, de Diplôme d'opérateur programeur obtenue à l'école technique de l'informatique et de secrtariat IST à Rabat en 1999, de Certificat financiére obtenue à l'École des hautes études commerciales de l’université de Montréal 2001(HEC Montréal), et d'un Diplôme d'études Supérieures en gestion (DESG) à l'École des hautes études commerciales de l’université de Montréal 2003 (HEC Montréal).