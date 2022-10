Youssin BOUACID

21 ans d’expérience en Informatique dans l’administration, le support et la maintenance. J’ai été en charge de l’administration du SI et de la gestion du parc chez Toshiba durant plus de 17 ans. Dynamique et rigoureux, je suis à présent disponible et à l'écoute de vos propositions.



Mes compétences :

Virtualisation Hyper-V

Vitualisation Vmware, View, Horizon, SDN

Administration Windows 10, Seven

Administration Outlook 365, Skype Entreprise

Trend micro Officescan, Deep Security

Masterisation/Clonage FOG, Ghost, Acronis

VPN Check Point RSA SecureID, Vasco

Administration Messagerie IBM Domino

SQLServer 2012/2008/2005

AD DHCP DNS DFS WSUS GPO TSE

Administration Windows Server 2016, 2012, 2008 R2

SoftPhone DIALOG,VOIP Orange B2GAAS, IPBX Avaya

Sauvegarde Arcserve, Veam, HPE, Cobian Backup