Youssouf BAIZ

Je suis un étudiant en troisième année du programme Grande Ecole ( Master 2) à Kedge Business School.



J'ai pu découvrir le monde de la logistique en réalisant un premier stage d'initiation en tant qu'auditeur logistique au sein d'un entrepôt. Cette première expérience m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine et d’interagir au quotidien avec les différents services de l’entrepôt.



En un second stage, j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste de "Assistant chef d'exploitation" chez un prestataire supply chain au près de Samsung. Ce qui m'a permis de comprendre la compléxité des défies et de prendre conscience des priorités d'un manager dans la Supply Chain.



Actuellement, dans le cadre de mon année de césure, je suis à la quête d'une nouvelle opportunité et je recherche ainsi un stage d'une durée de 6 mois dans le secteur de la supply chain, ou du consulting , à partir de mi-Janvier.



N'hésitez pas à consulter mon profil pour connaître d'avantage sur mon parcours professionnel ou de m'envoyer une invitation pour une mise en relation.



Compétences :

Gestion de la chaîne logistique, Optimisation, management, stratégie, Data Science, contrôle de gestion, finances.