Ysaline YSALINEDEMARS (DEMARS)

Fraîchement diplômée en relations publiques, je suis activement à la recherche d'un premier emploi. J'ai choisi ces études pour approfondir mes connaissances premièrement dans l'événementiel puis j'y ai découvert le large univers de la communication. Avoir un travail qui mixe les deux serait parfait ! J'ai effectué deux stages lors de mes études : un mois au Château de Lavaux-Sainte-Anne et 4 mois au Centre culturel de Rochefort où j'ai eu la chance d'être engagée en tant qu'étudiante pour une partie de l'été.



Je suis dynamique, autonome (mais j'aime tout de même travailler en équipe), curieuse et créative. Je fais partie d'un mouvement de jeunesse depuis mes 9 ans et cette activité m'a clairement permise de devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui et avec lequel j'ai pu toucher à plusieurs aspects : qu'ils soient administratif (étant actuellement secrétaire de celui-ci), l'animation (j'anime des enfants de 4 à 16 ans depuis mes 16 ans) ou encore l'événementiel (recherche d'idées, mise en place de l'événement, ...).



J'adore voyager et je rêverais d'avoir la chance de parcourir le monde. J'ai effectué un erasmus à Riga lors de mon année diplômante. J'ai choisi cette destination tout simplement parce que je savais que ce n'était pas une destination vers laquelle je me serais tournée sans cette opportunité. Ce sont ces petits coins de la terre que je souhaite découvrir, ceux dont on ne parle pas énormément.



J'ai une passion pour la lecture qui me permet de m'évader, de vivre d'autres vies pendant quelques instants mais surtout pour l'écriture qui elle, me permet d'évacuer tout ce dont j'ai besoin d'évacuer.