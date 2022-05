Yulia BLAISE

Linguiste de formation (bac + 8), traductrice-interprète de langue maternelle russe, expert judiciaire en langue russe (traductrice-interprète assermentée) près la Cour d’appel de Besançon, j’ai 22 ans d'expérience professionnelle en tant que traductrice-interprète quadrilingue (RUSSE / FRANÇAIS / ALLEMAND / ANGLAIS). J’ai travaillé comme traductrice-interprète dans l’industrie en Russie, en France, en Suisse et en Allemagne (constructions mécaniques, industrie automobile, production de lasers, fabrication de peintures, biochimie, biophysique, etc.).

Je maîtrise très bien les techniques de la traduction industrielle et judiciaire, les particularités de la correspondance d’affaires en russe et en français ; j’ai une grande expérience de suivi de dossiers administratifs, techniques et commerciaux.

Responsable, ponctuelle, polyvalente, je garantis la qualité, la rapidité et la confidentialité de mon travail.

Depuis octobre 2010, je suis chef d'entreprise : j'ai mon petit bureau de traduction KALINKA TRADUCTIONS basé dans le Territoire de Belfort.