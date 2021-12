'L'esprit d'ici' découverte ...



Spécialiste de l'accompagnement de groupes en séjours culturels ou de randonnées pédestres en moyenne montagne, en Catalogne Nord ou Sud.

Convivial, à votre écoute, respectueux de la nature et de l'environnement j'aime vous faire découvrir, comprendre et aimer le patrimoine et la culture Catalane au travers de mes excursions, visites ou randonnées.





Yvan.

Guide Accompagnements Touristiques



