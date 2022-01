Yvan RIOCREUX-REIS

Expérience professionnelle :

--------------------------------------



Président de FORMAPASSION, organisme de formation spécialisé dans les métiers du commerce.



Responsable du département commerce centre de formation lyonnais.



Responsable de secteur, société PROSOL GESTION (GRAND FRAIS fruits et légumes) :



- Gestion de plusieurs points de vente spécialisés en fruits et légumes,

- Garant de la mise en œuvre de la politique commerciale, humaine et du suivi des résultats économiques,

- Prise en charge des ouvertures de la phase de projet jusquaux recrutements, formations et exploitation,

- Liaison hiérarchique directe de la direction en région.





Responsable de réseau, société LIDL :



- Gestion de plusieurs points de vente,

- Garant de la mise en œuvre de la politique commerciale,

- Gestion et animation des équipes sur le réseau,

- Optimisation permanente des coûts dexploitation,

- Responsable de la mise en œuvre et du respect de la législation.



Manager métier fruits et légumes CARREFOUR VITROLLES :



- Gestion économique complète du rayon (CA, marges, FP),

- Management dune équipe de 15 personnes,

- Négociation et référencement dassortiment,

- Formateur accueil en interne.



Chef de rayon fruits et légumes CARREFOUR LYON PART DIEU :



- Gestion économique complète du rayon,

- Management dune équipe de 12 personnes,

- Négociation et référencement dassortiment,

- Création et mise en place du concept « stand fruits frais »,

- Rayon « développement » des concepts et bonnes pratiques.



Mes compétences :

Hygiène

Consultant

Grande distribution

Vente

Fruits et légumes

Commerce

Management

Formation professionnelle

Conseil aux entreprises