Yves BECKER

J'ai acquis une expérience de 15 ans dans la commercialisation de solutions d'assurance, d'assistance ou d'expertise sinistres IARD.



Mes clients sont des assureurs, des directions d'entreprises, des collectivités territoriales.



Je peux mener des process de ventes longs et complexes en m’inscrivant toujours dans la construction de relations clients dynamiques et pérennes.



Mes réussites commerciales ont été le résultat d'une solide appétence pour le développement, et une écoute active de mon environnement.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Développement commercial

Management

Négociation commerciale