Yves BENABOU

Diplôme ingénieur ESIEE 2002 spécialisation télécoms/traitement du signal.

DESS Communication, Réseau, Image, à l'Université de Marne-La-Vallée.



*environnement embarqué:

-architecture d'application temps réel,

-développement de protocoles sur base TCP/UDP

-programmation WiFi bas niveau

-Navigation de bases XML par synthèse vocale.



*bases de données:

-reporting et optimisation des réseaux ATM, ADSL et fibres optiques.



*Image:

-systemes de compression video MPEG1-2, H264

-réalisation d'une chaine de compression d'images par transformée en ondelettes.



*3D:

-animation et éclairage réalistes de géométries et tissus (systèmes eulériens, systèmes masse-ressort, illumination globale).

-conception procédurale de matériaux photoréalistes

-techniques et scripts de rendu par passes



Mes compétences :

ASP

Bases de données

Compression

Documentation

Doxygen

H264

JAVA

Langage C

Langage C#

Langage C++

MFC

MPEG

ODBC

Opengl

Python

UDP

Video

WI-FI

WiFi

Wifi…

XML