Yves BONCOUR

Mon métier est de vous accompagner, être force de proposition, trouver et mettre en oeuvre les solutions adaptées pour vous permettre d'évoluer en toute sérénité, avec pour objectif: pérenniser votre entreprise.



Conseiller RIVALIS, solutions de pilotage d'entreprises en temps réel, de Janvier 2006 au 31.12.2021.



Expert certifié sur les outils DISC et WPMOT de TTI SUCCESS INSIGHTS.



Membre de Initiative-Nantes,réseau France-Initiative.



De l'organisation au quotidien, à la gestion commerciale, en passant par le management des équipes, et le coaching du dirigeant, le but est de faire évoluer votre entreprise en toute sérénité.



Dynamique, disponible, proche de vous, nous ferons face ensemble aux difficultés.



Je me tiens à votre disposition.



ENSEMBLE NOUS GAGNERONS !



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Devis

Management

Organisation

Transmission d'entreprise