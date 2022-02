Madame, Monsieur,



De formation juridique complété par une formation de management des ressources humaines, j'ai acquis une solide expérience dans le monde de l'assurance, un secteur d'activités où la qualité du service rendu aux clients internes et externes est primordiale pour rester un leader dans son domaine d'activité.



Mon parcours professionnel m’a notamment permis de développer des qualités d’homme de terrain, d’organisateur et de manager opérationnel, nécessitant écoute et ouverture d’esprit mais aussi rigueur, méthode et sens des responsabilités ainsi que de l’autonomie et une capacité à travailler en équipe fondée sur l’écoute et l’échange de connaissances et d’expériences.



J'ai également pu faire la preuve de mes capacités relationnelles et de mon sens de la négociation.



Ma valeur ajoutée réside dans les connaissances, les compétences, les savoir-faire et les savoir-être acquis ainsi que dans ma capacité à m'adapter à des environnements différents et à conduire des projets transverses au coeur d'organisations complexes



Spécialiste de la transformation des organisation, de l'innovation, de la préparation de la conduite et de l'accompagnement du changement, je suis également le garant de la maîtrise des risques et des coûts des projets sur lesquels je suis amené à travailler.



Face au nouveau contexte économique et aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les entreprises, avec l’arrivée des nouvelles générations, l’impact de la révolution numérique et l’accélération de la globalisation, un cadre performant doit avoir une forte capacité à s’engager et à anticiper, être un véritable leader et être orienté business pour convaincre et fédérer les énergies autour d'un projet d'entreprise dont il sera un des moteurs et au sein duquel l'humain conserve toute sa place.



Je me tiens à votre disposition afin de discuter, plus avant, de l'engagement personnel et des compétences professionnelles que je suis en mesure d'apporter à votre entreprise.



N'hésitez pas, appelez moi, nous en discuterons !



Cordialement.



Yves Bos



Mes compétences :

Audit

Budgets

Conduite du changement

Business strategy

Gestion de l'innovation

Business management