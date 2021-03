Responsable IDF pour la vente d'imprimés et d'étiquettes adhésives pour le Groupe BUDIN.

Limprimerie BUDIN est une entreprise familiale, présente sur le marché depuis plus de 60 ans. C'est le spécialiste des imprimés de Gestion et imprimés administratifs.

BUDIN Label Solutions, de la simple étiquette à la plus complexe, est 100% intégré.