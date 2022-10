Yves CASTAGNET

A l'écoute du marché, exclusivement sur la région de Pau (64).



Passionné par le développement informatique sous toutes ses formes et dans tous les domaines.

Compétences principales en technologies .Net (VB et C#) mais aussi C, Delphi et autre

Connaissances en système et réseau.

Volontaire et motivé, ouvert à toutes technologies, des plus anciennes aux futures.



Mes compétences :

Visual Basic .Net , C#, MVVM, WPF

Microsoft SQL Server

C

Delphi

Visual Basic .NET

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Firebird

Web Services

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Sage Accounting Software

SQL

Microsoft Visual Studio

HTML

C Programming Language

Active Directory

AD