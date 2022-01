Yves CLERCQ

Https://www.cabinet-nicodem.fr/



psychologue des âges de la vie - approche et pratique inspirée de la psychologie développementale, de la psychanalyse (jung) et de la logothérapie (frankl) - pratique de l'accompagnement des personnes âgées en structure gérontologique- expérience de 10 années de travail en cabinet: clinique des âges de la vie - développement et troubles de l'intelligence (enfance - vieillesse - handicap )- trouble de l'attachement et adoption - psychologie du soin: relation soignant-soigné -



formateur en gérontologie et structure médico-sociale: vieillissement - maladie dAlzheimer et apparentés- communication et relation d'aide - analyse de la pratique des professionnels-

dimension éthique du soin et de la relation d'aide-



enseignant vacataire à l'université dAngers et à l'université catholique de l'ouest - Conférencier



animateur du blog: http://iderco.wordpress.com/



Mes compétences :

Psychologue

Formateur

Organisation de salons professionels

Organisation d'évènements