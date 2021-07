Yves DE TERNAY

Navidor Merchant Services propose des solutions de paiement à tous les profils de commerçants: Acceptation des cartes de crédit par terminal physique ou virtuel, téléphone mobile, passerelle Internet, chèques électroniques, débits direct, cartes cadeaux et de fidélité, etc.



Nous intervenons auprès des commerçants (détaillants, grossistes, restaurants, hôtels, e-commerce...) notamment afin de réduire les frais très élevés liés à l'acceptation des cartes Visa et MasterCard aux USA.



Mes compétences :

International

Processing

Sales

spiritueux

Télécommunication

Télécommunications

Vente

Vins et spiritueux