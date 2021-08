Responsable d’un portefeuille de mandats de commissariat aux comptes composé de filiales françaises appartenant à des sociétés mères allemandes (principalement dans le secteur industriel et commercial).



Audit légal :

. Gestion complète d’un portefeuille de mandats de commissariat aux comptes en environnement international (capacité d’analyse, de synthèse, d’adaptation et de communication).

. Encadrement d’une équipe.

. Analyse des procédures de contrôle interne dans le cadre d’un cycle pluriannuel.

. Analyse des risques.

. Appréhension des conséquences de la crise financière au regard des incidences possibles sur les rapports et l’information financière. .

. Audit des comptes sociaux et des états financiers I.F.R.S.

. Emission de l’opinion - rédaction des rapports - déclarations d’activité.

. Contrôle du business plan à 3 ans.

. Réalisation de missions d’adaptation du contrôle comptable aux spécificités I.F.R.S.

. Coordination de la mission avec le Confrère dans le cadre du co-commissariat aux comptes.

. Due Diligences d’acquisition et commissariat à la transformation.



Expertise comptable :

. Révision et établissement des comptes annuels.

. Assistance et animation des réunions d’arrêté des comptes.



Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Expertise comptable

Audit