Yves LABALEC

RESPONSABLE FABRICATION



LABALEC Yves

40 avenue de langres

21000 DIJON

06.13.43.61.14

yveslab39@hotmail.fr

60 ans



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



- Prise en charge globale depuis lanalyse des besoins du client jusqu'au procès-verbal de réception du besoin (cahier des charges, process, plans, consultation, négociation, achat, encadrement de personnel, coordination d études/ateliers/chantiers, supervision et coordination d'atelier et de chantier).



- Informatique : Pack Office, AUTOCAD 2D/3D INVENTOR, Gestion de production AS 400, Clipper 7 GPAO, Planification MS Projecteur



- Dépôt de deux brevets à l'INPI (Institut National de la Production Industrielle) dans le domaine de la décontamination des matelas de décompression pour les Sapeurs-Pompiers de France







EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2018 2020 Éducation Nationale Professeur structure métallique

2016 2018 Formation autocad 3D et REVIT.

2013 2016 IFC MAGYAR à Dole Responsable de fabrication chaudronnerie

2011 2012 GLOBAL PROCESS INDUSTRY Ingénieur projet

1999 2011 ACT INOX à Dole Gérant en chaudronnerie

1994 1999 HUGONNET à St Apollinaire Agent de maîtrise chaudronnerie soudure.

1990 1994 SPI Ingénierie et procédés à Quétigny Responsable production achat .

1988 1990 MAGYAR à Arc les Gray Agent de maîtrise Chaudronnerie.

1983 1988 Éducation Nationale Professeur Chaudronnerie Soudure en lycée. ST Amour Belfort Maîche Lyon.

1981 1983 PECQUET TESSON à Ions le Saunier Chaudronnier soudeur .





DIPLÔMES



1997 CAP Métallier à Ions le Saunier

1988 BP Chaudronnerie



LOISIRS :

VICE PRÉSIDENT CFA2 , PRÉSIDENT DHR, TRÉSORIER DFCO Féminin

VTT pratique quotidienne depuis une dizaine d4années

Natation



Mes compétences :

Rigoureux

Analyser écouter réfléchir agir

Passionne

Organisation du travail

Sens du contact

Sens de l'initiative