Yves LALUNE

Justifiant de plus de deux années d'expérience dans le commerce et le commerce international, et après une formation Master 2 réussie avec la CCI Dijon, à ce jour (le 26/09/2022), je suis disponible immédiatement pour un poste de commercial ou assistant commercial, idéalement à l'import/export. Je suis animé par la perspective d'un travail enrichissant et impactant, un travail qui me rend fier au jour le jour.



Mes compétences :

- Gérer les relations commerciales BtoB

- Former et gérer une équipe

- Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

- Elaboration et gestion des dossiers, bases de données et suivi logistique via le logiciel Sage 100