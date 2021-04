NOUS PROPOSONS NOS SERVICES SUR TOUTES LA FRANCE





Nous avons su convaincre, prouver et fidéliser une clientèle très exigeante. Notre conviction fait notre force. Ce qui intéresse nos clients, nous intéresse :





- La qualité d'exécution,



- Nos références



- Le respect des délais d'intervention



- La sécurité







DOMAINES DACTIVITÉS



Isolation thermique & phonique par projection de laine de roche ou pose de panneaux adaptés.



Soufflage de laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose dans les combles perdues et produits écologiques.



Projection coupe-feu d'isolants fibreux & pâteux, structures métalliques, béton planchers bois.



Protection coupe-feu, gaines métalliques de ventilation et désenfumage.



Peinture Intumescente



Pose de joint coupe-feu et de Dilatation



Calfeutrements et rebouchages coupe-feu



Création de gaine STAFF & PROMAT



Projection de produits anti-condensation sous bac de couverture, béton etc.









Services :

Flocage coupe-feu & Thermique

Protection incendie passive

Isolation thermique

Isolation Phonique Bâtiment