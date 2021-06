Bonjour

J'aimerais vous présenter un projet auquel je souhaite vous associer, un projet qui me tient tellement à coeur, que j'ai mis mon activité d'éditeur entre parenthèses

Editeur du livre de Béatrice Orives "Jusqu'à en perdre haleine " j'envisage de porter à l'écran °l'histoire vraie de cette jeune fille de 16 ans qui devint en 1984 la plus jeune des transplantés du coeur de France, aujourd'hui elle en est la doyenne.

Vous aimez le 7ème art et vous souhaitez me suivre dans l'aventure, alors contactez-moi:

par mail - yvesmarmeys@hotmail.fr

ou directement au - 0698255489



Courtoisement

Yves Marmeys









° le scénario est terminé





Mes compétences :

Créativité

Opportuniste