Yves OUDIN

Expérience de plus de vingt ans dans le Développement de sociétés et de grands projets , dans la Coordination Travaux et lAsset Management en domaines aussi variés que l'agriculture, les télécommunications, le photovoltaïque, le bâtiment et l'efficacité énergétique.

En travaillant sur le terrain au plus près des demandes et besoins avec toujours un très fort lien à lenvironnement, à l'être humain, au foncier et aux travaux.

Connaissance des collectivités locales, des politiques, des industriels, des propriétaires, des associations et divers partenaires.



Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur un sujet : yves.oudin34@gmail.com



Mes compétences :

Développement

Concertation

Photovoltaïque

Partenariats

Montage de projets

Solaire

Management

Pilotage

Analyse

Coordination de travaux