Yves PETIT-PIERRE, ingénieur en organisation, qui depuis plus de 25 ans s’est investi dans la prospective et dans la réalisation d’outils décisionnels orientés manager.



D’abord axé vers la formation à la création/reprise/développement d’entreprise, à travers l’édition et la diffusion de « CREATEUR » et « REPRENEUR » (plus de 11 000 exemplaires utilisés dans le monde), Yves PETIT-PIERRE a étendu son activité au contrôle de gestion financier. (BUSINESS & BALANCE) et à la réalisation, PEDAGO & l'intégration du Cas Pédagogique Entrepreneurial (LE FOURNIL).



OBJECTIFS :

• Faire maîtriser le projet d'entreprise par le porteur.

• Favoriser la démarche entrepreneuriale.

• Développer et intégrer dans l'entreprise un PLAN ANALYTIQUE STRATEGIQUE, afin de pouvoir rapprocher efficacement BUDGET et COMPTA ANALYTIQUE pour réaliser un réel TABLEAU de BORD opérationnel.

• Présentation en ligne sur le site : https://decid.fr



• Mettre en place un réseau de conseils en entreprise, appuyant leurs prestations et interventions sur les outils Decid :

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦► CONSEIL & PEDAGOGIE ◄◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦



• Permettre aux partenaires un gain de temps dans la réalisation de leur mission auprès de leurs clients.



• Mettre en pratique les matières enseignées dans le cadre d'un projet d'entreprise.

• Aborder un réalisme économique avec PEDAGO et le cas LE FOURNIL



PRESENTATION : https://decid.fr



˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖ Un contact, un échange reste toujours constructif ! ˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖˖

Mes compétences :

Gestion

Tableaux de bord

Contrôle de gestion

Consolidation

Business plan

SIG

Budget analytique

Contrôle budgétaire