Presque 25 ans d'experience en tant que :

- Conservateur de Musée

- Directeur Commercial

- Consultant

- Jury lors de Concours d'Elégance





Depuis 2004 : Co-Fondateur & Directeur d'ACCLC : transactions de modèles rares et uniques d'exception



Depuis 2007 : Directeur & Consultant d'YVES REBET CONSULTING :

conseil et formation en lien avec les véhicules de collection d'exception, services réservés aux collectionneurs privés et musées nationaux et internationaux



Mes compétences :

Conseil

Luxe

musées

Prestige