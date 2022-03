Yves Thierry ALANA

Mes atouts : une expérience professionnelle de 10 ans dans les travaux comptables, maitrise du logiciel de comptabilité SAGE ainsi que SAP et MAGNITUDE, connaissance de la comptabilité des Grands Groupe.

Je peux en outre travailler en mode projet et dans un milieu multiculturel (projet THT au Congo et RIC au Gabon).



Je peux en outre gérer efficacement un contrôle fiscal ainsi qu'un commissariat aux comptes.



Mes compétences :

Reporting Groupe

Sieges

SAP Business One

SAP

Reconciliations

PRISME

Audit