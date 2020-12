Yves TRÉGUIER

Aujourd'hui Conducteur d'Opération en Maîtrise d'Ouvrage Publique, j'ai commencé par les études d’exécution en Ouvrage d'Art, expérience m'ayant permis d'acquérir la rigueur nécessaire à nos métiers. La conception de bâtiment au sein de l'entreprise Isateg m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des projets de bâtiment en me donnant le souci de toujours rechercher une réelle pertinence dans le choix des modes constructifs afin de limiter au maximum la complexité de la maintenance de ceux-ci.



Je travaille aujourd'hui pour le compte de Lannion-Trégor Communauté (LTC), communauté de communes très dynamique regroupant 60 communes et presque 100 000 habitants. Au sein d'un service de 6 conducteurs d'opérations pour une soixantaine d'opérations en cours, j'assure le suivi des opérations du lancement de la consultation de Maîtrise d'Oeuvre jusqu'à la livraison du bâtiment aussi bien en réhabilitation qu'en projet neuf pour le compte de l'Agglomération ou des communes.



Propriétaire de 280 000 m² de bâtiment, LTC travaille étroitement avec les entreprises du territoire.



Je suis habitué à travailler de manière transversale en intégrant tous les services concernés en interne ainsi que tous les prestataires extérieurs afin d'aboutir à une solution pertinente pour tout le monde dans le respect du budget et des délais imposés.



Mes compétences :

Suite Office 97 2003 2007 + VBA

Robot Structural Analysis

PSH (SETRA)

ST1 (SETRA)

Autocad

Ouvrages d'art

Génie Civil

Bâtiment

RIDO (SETRA)

MUR (SETRA)

Solution de rétention des EP

Voiries

Réseaux EU et EP

Conduite d'opérations bâtiment