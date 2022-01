Yves YVES CALMÉJANE (CALMÉJANE)

Yves CALMÉJANE y.calmejane@free.fr

Peint en Provence, Auvergne, Bretagne et Dordogne.

Atelier en Dordogne.

Figuratif le jour, abstrait la nuit et par temps de pluie, face à la nature ou face à l'imaginaire.



http ://www.calmejane-yves.fr



Biographie:



Étudiant aux Beaux-Arts de NANTES : atelier de gravure

1979 Étudiant à l'École Supérieure des Beaux-Arts de PARIS

1970 Atelier Pierre Coutu, BOURG-LA-REINE (enseignement privé dessin, peinture, émaux sur cuivre)

Atelier du peintre Jean Arène, à COTIGNAC (83) et BOULBON (13)

1974 Dessins de presse humoristiques, soutien au Larzac, Édition CLICAN, TOULON

1976 Exposition personnelle de dessins à PARIS Galerie Raspail et à NANTES rue Kervégan

Nombreuses expositions personnelles et collectives en Provence (Toulon, Marseille, Aix-en-Provence ...)

1987 : BARJOLS (83) Création d'entreprise : L'image tous supports, créations graphiques, communications visuelles

2001 Réalisation d'un aménagement muséographique : diorama interactif de 17 m. de long par 2,30 m. de haut,

peinture avec bas-reliefs, PIGNANS (83), pédagogie sur le fleuve Argens et la faune aquatique du Var

2006 Galerie privée Red Box à BARJOLS (83) Exposition d'une bande-dessinée peinte à l'huile sur papier

titre : Séparation 72 planches

Réalisation peinte et ouvrage sur l'histoire de la couleur et des pigments, commande de l'entreprise BMI Paris-région

2011 AUPS (83) Musée Simon Segal, Exposition personnelle temporaire

Ville de SIX-FOURS-les-Plages Exposition personnelle Maison du Patrimoine

2012 Salon International Art Canton en CHINE Salon Bastille PARIS

Salon d'art contemporain à la Bibliothèque d'Alexandrie en EGYPTE Agenda 2012

2014 Exposition personnelle temporaire au Musée du papier Moulin Richard de Bas AMBERT (63)

VOLVIC (63) Intervenant cours de dessin au Centre de formations IMAPEC (métiers d'art de la pierre)

2016 CHINE : Exposition collective et achat du Musée Flower City Art Museum à Guangzhou

2017 TAUTAVEL (66) Exposition personnelle sur lhomme premier au nouveau Musée de la Préhistoire

2018 AMBERT (63) : Centre Culturel le Bief, Exposition collective

2019 Conception d'un outil pédagogique muséographique Ensemble de modules de découvertes sur les arts plastiques

Ville de COURPIERES (63) et Parc naturel régional du Livradois-Forez

2020 FRESSELINES (36) Exposition personnelle sur lhomme premier, Centre d'art contemporain Monet-Rollinat



Galeries d'arts : La Palette, TOULON (83) Galerie La Dame du Castellet (83) Galerie Espace Castillon TOULON

Galerie d'Art Citadelle, CALVI (Corse) Galerie 4, AIX-EN-PROVENCE Galerie Lagalery Fine Arts, Ange Bova,

EZE-VILLAGE (06) MOUGINS-VILLAGE (06) Galerie du Crescendo Art Gallery Inna Khimich, TOULON (83)

Galerie la Chrysomèle, CLERMONT-FERRAND (63) INTERNET : Galerie de Francony.



Écrits, opinion :



Je préfère les échanges dénués de toutes spéculations, lorsque les personnes ne sont pas sous linfluence dun auditoire. Les rencontres véritables sont précieuses. Le talent de représentation est avant tout une nécessité pour les marchands, pas pour les peintres.



De lentendement des snobs, la culture est une quantité. Comme si, à la manière dun avoir ou dun savoir, lon pouvait en être totalement dépourvu, ou comme si lon pouvait en être bien rempli. Que deviennent alors les profondeurs de nos origines, de nos vies, nos véracités, notre amour ?



Le domaine de l'art n'est pas la pensée mais l'esprit. C'est la forme de l'esprit qui oriente toute pensée comme le logiciel oriente le calcul. Il n'existe aucune méthode pédagogique pour l'esprit, le seul média réellement disponible est l'amour et les rencontres véritables.



Nos esprits sont éternellement mesquins en comparaison de l'univers qui nous entoure. La confrontation avec la nature est essentielle à toutes cultures et l'émerveillement est la marque de cet apprentissage.



Aucune mentalité humaine ne pourra jamais égaler les qualités de la nature. Cette nourriture est offerte. La figuration chez de nombreux peintres est une conséquence de choix plus en amont. Ce classicisme apparent résulte du fait quils ont rendez-vous sur les lieux même de la vie.



Fond égale forme ne veut pas dire que lhabit fait le moine ! Cest le cas de lauberge espagnole, où, par hasard, des formes accompagnent un état desprit qui croit sy reconnaître. Le dit fond peut se trouver démuni de consistance. Cest que lapparence est une empreinte de lesprit qui lengendre. D'ailleurs lunité découle de la persistance dun même esprit. Or, même à notre insu, par le biais dun caractère, lâme ou la pensée impriment la matière visuelle. À la façon du microsillon, la lecture dune forme retranscrit la nature de lesprit qui a organisé cet événement visuel. Cela nest pas de la magie, on doit juste éviter daltérer le cours naturel et simple de la vie.



La valeur dun travail nest pas subordonnée aux manifestations dun genre, dune mode, ou dune manière. La nouveauté pour la nouveauté, astuce utilisée trop fréquemment par les publicitaires, finit par user les effets de la surprise. Le territoire des possibilités de truquages sépuise tandis que dautres nuances moins spectaculaires sont infinies.



Une des voies qui soffre à nous est un retour discret au métier. Ce choix ne peut faire lobjet de revendications et oblige à la modestie. La vraie quête se trouve dans la simplicité. Lhéritage qui nous est transmis nous propose de nous éloigner de tous les artifices afin de travailler réellement sur les questions de fond tout en se montrant tels que nous sommes.



Les vrais outils de dessin et de peinture ne sachètent pas dans les magasins, ils se forgent en nous. Le meilleur de nous-même est une matière indéfinissable qui se vérifie plus dans les faits que dans la connaissance logique. La chose à reconnaître ou à éprouver, réclame de notre part non pas du savoir mais de la confiance.



Calméjane Yves (2007)



Mes compétences :

Peinture,

Dessin,

Techniques picturales historiques.