Yvonne TAFFARA RODRIGUEZ (RODRÍGUEZ)

Jai porté plusieurs chapeaux dans ma vie : enseignante universitaire, femme au foyer, mère d'un fils unique, autoentrepreneur, bénévole, coaching personnels et journaliste.



Jai vécu plusieurs situations dans ma vie qui ont testé mes capacités à faire preuve de patience, à travailler de façon intensive ou en multitâche, à acquérir de nouvelles compétences, à faire face à des gens difficiles, et à rester en bonne santé physique et mentale.



En regardant en arrière, je suis plutôt satisfaite de mon parcours et des résultats obtenus à ce jour. Cela me permet de me présenter à de nouveaux défis pour découvrir de nouveaux emplois, les nouvelles formes de travailler toujours avec passion, respect et discrétion.



Un voyage de rôles dans ma vie professionnelle : éducation, la planification, la communication, marketing social, coaching, journalisme et la gestion. Tout pleinement complimentés et cela m'a permis de faire une tournée dans différents pays hispaniques et en particulier dans mon Venezuela.



Aujourd'hui, que je me retrouve dans cette terre française où j'ai passé le temps apprendre leur langue, sa culture et interculturalité, expérience qui nourrit mes nouveaux défis avec l'apprentissage "in situ" dans certaines entreprises.



J'ai appris et j'apprends le système de travail en France et en Europe et j'ai exercé différents rôles et le plus important étant celui de professeur de langue espagnole.



Mes compétences s'appuient sur des connaissances en pédagogie et en sciences de l'éducation. Je suis capable de créer, d'animer et d'évaluer des processus éducatifs, ainsi que de concevoir des contenus pédagogiques pour les LMS. J'utilise la technique de l'apprentissage par le sens pour enseigner l'espagnol professionnel aux employés et aux cadres.

J'ai l'expérience de travailler avec des étudiants de BTS, d'éducation sociale et de soins de santé et sociaux.



Mes valeurs humaines, ils me sont aussi nourris, m'ont approfondi mon sens de femme, avec une ample vision entreprenante et productive et une personne avec Qualités Personnelles comme par exemple aptitude positive et ma créativité.



Je suis à votre service pour continuer et apprendre !