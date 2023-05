Yvonnick DUBOURG

Une expérience de 25 ans passée aux côtés de clients chefs d'entreprises, commerçants, artisans et professions libérales. Je suis conseiller / expert en protection sociale chez Ma Santé Facile du groupe SwissLife, j'apporte mon conseil auprès des Chefs d'entreprises, commerçants, artisans et professions libérales (TNS).



A partir d'informations professionnelles et personnelles, je réalise un audit complet de votre situation RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ et la mutuelle/prévoyance collective de vos salariés.

Ce bilan peut être fait en collaboration avec votre comptable.



Ma démarche est de renforcer vos garanties et vous faire profitez de solutions et tarifs sur-mesure.