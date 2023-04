Zaboub KARIM

Diverses réalisations du bâtiment T.C.E, Industriel(projet innove), logement social, pavillon, ainsi que diverses rénovations: immeuble et un centre commercial sol mûr plafond plus réseaux sprinkler, restant ouvert au public sur tous ces chantiers ma mission principale restant l'organisation et gestion de chantier, ainsi que le contrôle technique assurant une construction seine et sans s.a.v le suivi administratif ainsi que la Coordinations des sous-traitants et des ouvriers, Garant en matière de Qualité-Sécurité-Environnement et de la mise en exécution des travaux selon les études de sol, plan architectes et plan bureau d'études (coffrage;armature) dans le respect des règles de l'art D.T.U jusqu'à la réception des travaux ainsi passion, sérieux et rigueur font que les chantiers que l'on me confie sont toujours réussie et les clients satisfaits sur le déroulement de l'ensemble de la construction ou rénovation.