Aujourd'hui ayant été plus dans le commerce 1 an pour la société ERIS à dix sept ans ensuite huit ans pour la société Casino hôtesse de caisse et huit ans pour la société Auchan en qualité de conseillère de vente en bijouterie. Ma curiosité m'a poussé à devenir gérante de café restaurant pmu fdj m'ayant permis de faire une continuité de mes connaissances et compétences dans le même domaine je recherche un poste équivalent.