Zahia HAMICHE

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un poste de chargée de recrutement, conseillère à l'emploi ou conseillère en insertion professionnelle.



En effet, dotée d'une solide expérience en qualité de chargée de recrutement et conseillère à l'emploi, je souhaite mettre à votre service mes qualités relationnelles et commerciales ainsi que ma réactivité afin de satisfaire les besoins des entreprises en matière de recrutement.



Je sais également faire preuve d'écoute active et d'analyse afin d'accompagner les demandeurs d'emploi vers une reprise d'emploi durable.



Je suis disponible sur Vendôme, Châteaudun et Blois.



Mes compétences :

capacité d'analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Persévérante

Qualités relationnelles

Synthèse