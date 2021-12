Zahir BOUZARIA (ZAHIR BOUZARIA)

Synthèse des compétences :



Niveau dintervention :



Développement des systèmes de contrôle embarqués,

Test d'ingénierie OBD/réseau de véhicule et dispositif télématique,

Véhicules connectés,

Plans de test des produits automobiles, rétro-ingénierie et validation des PID OEM,



Connaissances techniques :



Maîtrise de larchitecture électrique / électronique,

Maitrise du protocole Bus CAN,

Maitrise des outils d'analyse des réseaux CAN : Vector CANalyzer / CANoe,

Norme UDS (Unified Diagnostic Services),

Programmation : SQL, API, MDX/OTX,

Norme ISO 14 229,

Standard Grade-X,



Expériences professionnelles :





Oct. 2017 à sep 2021: Ingénieur Véhicule OBD,

CALAMP Uk, Londres,



Validation PID OEM, de plusieurs marques de véhicules,

Rétroingénierie, et validation des interfaces pour plusieurs marques de véhicules EMEA,

Mise en œuvre des profils de véhicules électriques, en coordination avec les ingénieurs de développement,

Ingénieur support et formation des clients,





Sep 2013 à oct. 2017 : Ingénieur Diagnostic, SAV,

Ford, UK, Essex,



Production des documents de Synthèse OBD,

Création des softwares, pour couverture des codes de défauts sur l'ensemble des DTC (Data Trouble Code),

Développement des outils et méthodes de diagnostic des systèmes électriques / électroniques,

Pilotage des projets de diagnostic automobile,

Intervention sur les ECU, et sur les protocoles BUS, CAN,

Expertise sur logiciels embarqués et les spécifications Interfonctionnelle/système,





Aout 2012 à juillet 2013: ingénieur dapplication software

Volvo, Suède, Gotberg,



Vérification logiciel des ensembles de données en assurant la résolution des problèmes liés à la EMS et ACM, Projet Euro 6,

Suivi des processus du système de contrôle avec des normes logicielles intégrées,

Optimisation des caractéristiques du moteur et étalonnage EMS/ACM calibration avec loutil ATI Vision,





Formations initiale :



2010 Master en électrotechnique,

Universitets - och hgskoleradet

Suède



2003 Ingénieur en électrotechnique,

Université des sciences et de la technologie (USTHB),

Algérie



1996 : Baccalauréat





Divers :



- Langues : Anglais, Suédois,

- Voyages : Europe, USA, Afrique du Nord,