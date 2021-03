Zaim MECHOUMA

Cadre comptable financier expérimenté et informaticien: Diplôme universitaire en comptabilité et fiscalité, formation SCF, BTS en informatique de gestion, BT en informatique - Option Programmation, Expérience pratique en comptabilité, finance, fiscalité et informatique (Plus de 14 années), Intérêt pour la conception et la mise à niveau des systèmes dinformation, la standardisation des règles comptables, lharmonisation de linformation financière et la mise en œuvre des normes IAS-IFRS en Algérie.



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique de gestion